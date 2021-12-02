نشر الخميس ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2021

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت السلطات إن الشرطة ترد على تقارير عن رجل يحمل ما يبدو أنه بندقية قرب مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وطلبت من الأفراد والمندوبين داخل المقر أن يحتموا في مكانهم.

وقال المحقق هوبرت رييس إن إدارة شرطة نيويورك تستجيب للعديد من المكالمات التي أبلغت عن رجل يحمل ما يبدو أنه بندقية في الجادة 42 و1، بالقرب من مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال مسؤول في سلطات تطبيق القانون لـ CNN، إن وحدات خدمات الطوارئ تتحدث مع الرجل الذي يبدو أنه لا يزال يمتلك السلاح.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة لشبكة CNN: "لقد أغلقنا المبنى بسبب نشاط الشرطة الذي يجري خارج الأمم المتحدة أمام بواباتنا".

واضاف: "الجميع في المبنى في الوقت الحالي، والمجمع مغلق".

وقالت رسالة داخلية من جهاز الأمن التابع للأمم المتحدة: "تود دائرة الأمن والسلامة التابعة الإبلاغ عن وجود نشاط مستمر للشرطة في جادة 1 بين الشارعين 42 و 43".

ويشار إلى أن اجتماع مجلس الأمن الدولي مستمر في الوقت الحاضر.