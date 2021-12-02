نشر الخميس ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2021

ستوكهولم، السويد (CNN)-- قال مصدر بالحكومة الأوكرانية مطلع لشبكة CNN، الخميس، إن كبار الدبلوماسيين الأمريكيين والروس والأوكرانيين انخرطوا في "صدام دبلوماسي" خلال مأدبة عشاء غير رسمية يوم الأربعاء قبل انعقاد المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ستوكهولم.

وفقًا لمصدر الحكومة الأوكرانية، استخدم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، العشاء - الذي حضره أيضًا وزراء من دول أخرى - لاتهام أوكرانيا بانتهاك اتفاقيات مينسك وتعطيل وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا.

وقال المصدر لشبكة CNN، إن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا رفض تعليقات لافروف، واتهم روسيا بقصف الأراضي الأوكرانية وقتل جنود أوكرانيين وعرقلة أنشطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشكل منهجي.

وبحسب المصدر، انضم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تبادل الآراء، معربًا عن دعمه القوي لنظيره الأوكراني.

وقال المصدر لشبكة CNN، إن "كوليبا وبلينكن وضعوا لافروف في مكانه".

وأكد مسؤول غربي مطلع على الحادث الرواية لشبكة CNN.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لمراسل CNN ماثيو تشانس، أن العشاء قد تم بالفعل.

لكن زاخاروفا تراجعت عن هذا الوصف للعشاء.

وأخبرت فرصة "القوة العظيمة لكوليبا هي خياله. لافروف ثقيل للغاية بحيث لا يمكن وضع كوليبا في مكانه".