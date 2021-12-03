مذنّب وكسوف كلي للشمس وهلال.. ترقبوا أحداثا فلكية مميزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— لفت مركز الفلك الدولي إلى عدة ظواهر فلكية متميزة خلال الفترة المقبلة تشهد ظهور مذنب لامع نسبيا يوصف بأنه مذنب العام 2021 لأنه ألمع وأوضح مذنب ظهر هذه السنة لغاية الآن، وحدوث كسوف كلي للشمس يشاهد من القارة القطبية الجنوبية، وتحري هلال شهر جمادى الأولى يوم السبت 4 ديسمبر/ كانون الأول.

وأوضح محمد عودة، مدير مركز الفلك الدولي في بيان: "يظهر في السماء الآن مذنب لامع نسبيا يمكن مشاهدته باستخدام المنظار، وقد يزداد لمعانه خلال الأيام القليلة القادمة ليصبح على حدود الرؤية بالعين المجردة من مكان مظلم، ويسمى مذنب ليونارد (C/2021 A1 Leonard) نسبة لمكتشفه جريجوري ليونارد الذي اكتشفه يوم 03 يناير 2021م باستخدام مرصد ماونت ليمون في ولاية أريزونا الأمريكية. ويمكن رؤيته الآن في جهة الشرق قبل طلوع الفجر، وهو يلمع من القدر السادس ما بين نجوم مجموعة العواء، وبالتأكيد ستحتاج إلى منظار ولمعرفة موقعه بالضبط حتى تتمكن من رؤيته، وبمرور الأيام سيزداد لمعانا ولكنه سيصبح أقرب من الأفق مع طلوع الفجر، لتصبح رؤيته صعبة بعد يوم 09 ديسمبر بسبب اقترابه من الشمس حيث سيختفي فترة في وهجها ليعود بالظهور مرة أخرى بعد يوم 15 ديسمبر في جهة الغرب بعد غروب الشمس".

وأضاف: "سيصل المذنب إلى أقرب نقطة من الأرض يوم 12 ديسمبر ليكون على مسافة 35 مليون كم منها، وسيصل لأقرب نقطة من الشمس يوم 03 يناير 2022م ليكون على بعد 92 مليون كم منها. ومن المتوقع أن يزداد لمعان المذنب خلال الفترة ما بين 10 و16 ديسمبر، ليصل إلى ذروة لمعانه يوم 13 ديسمبر ويلمع من القدر 4 حينئذ، وهذا لمعان يسمح برؤيته بصعوبة بالعين المجردة من مكان مظلم تماما. وعلى الراصد أن يوازن بين فترة ذروة لمعانه وبين موقعه من الشمس والأفق".

وأما بالنسبة للكسوف الشمسي، فقال عودة: "تشهد الأرض يوم السبت 04 ديسمبر كسوفا كليا للشمس، وسيكون مشاهدا من القارة القطبية الجنوبية فقط، في حين ستشهد أجزاء بسيطة جدا من جنوب قارة أفريقيا وجنوب قارة أستراليا الكسوف ككسوف جزئي. أما باقي مناطق العالم فلن تشاهد الكسوف إطلاقا، وسيبدأ الكسوف في الساعة 05:29 صباحا وينتهي في الساعة 09:37 صباحا بتوقيت غرينتش".

وتابع قائلا: "بما إن الكسوف هو نفسه طور المحاق وهو بمثابة اقتران مرئي للقمر، فهذا يعني أن يوم السبت 04 ديسمبر هو يوم تحري هلال شهر جمادى الأولى في معظم الدول الإسلامية، وحيث أن كسوف الشمس سيحدث قبل غروب الشمس بفترة بسيطة في جميع الدول الإسلامية، فإن رؤية الهلال يوم السبت غير ممكنة من أي منطقة في العالم الإسلامي لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب، ولا حتى باستخدام تقنية التصوير الفلكي من معظم مناطق العالم الإسلامي، وعليه من المفترض أن تكمل الدول الإسلامية عدة شهر ربيع الأخر ثلاثين يوما، ويكون يوم الإثنين أول أيام شهر جمادى الأولى. وفيما يلي قيم الهلال يوم السبت 04 ديسمبر في بعض المدن العربية والإسلامية: في جاكرتا وبغداد سيغيب القمر بعد 4 دقائق من غروب الشمس، وفي الكويت وبيروت بعد 5 دقائق، وفي أبو ظبي ومسقط والدوحة والمنامة وعمّان ودمشق بعد 6 دقائق، وفي الرياض والقدس بعد 7 دقائق، وفي القاهرة وتونس بعد 8 دقائق، وفي طرابلس والجزائر بعد 9 دقائق، وفي صنعاء بعد 11 دقيقة، وفي الخرطوم والرباط بعد 12 دقيقة، وفي نواكشوط بعد 19 دقيقة".