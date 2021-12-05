اشتباكات بين الشرطة ومحتجين على تدابير فيروس كورونا في بلجيكا

نشر الأحد ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2021

باريس، فرنسا (CNN)-- قالت شرطة بروكسل لشبكة CNN، إنه تم اعتقال متظاهرين خلال اشتباكات في مظاهرة ضد إجراءات فيروس كورونا في بلجيكا يوم الأحد.

وقالت الشرطة: "عمدت مجموعة إلى مواجهة الشرطة في حوالي الساعة 3:15 مساءً"، مُضيفة "لقد دمروا ممتلكات عامة، وألقوا مقذوفات، وأضرموا النار في صناديق قمامة. وفي حوالي الساعة 3.40 مساءً، طالبنا بإنهاء الاحتجاج".

ورفض بعض المتظاهرين المغادرة، بحسب الشرطة، التي قالت إن 8 آلاف شخص خرجوا إلى الشوارع في العاصمة بعد ظهر الأحد.

وأضافت الشرطة أن ضابطا أصيب ونقل إلى المستشفى خلال الاشتباكات.

وأظهر مقطع فيديو الشرطة وهي تشتبك مع متظاهرين، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه على بعض المتظاهرين الذين شوهدوا يلقون أشياء ويحاولون تفكيك الحواجز.