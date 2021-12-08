البرلمان الألماني ينتخب أولاف شولتز مستشارًا جديدًا خلفًا لميركل

بعد فوزه برئاسة ألمانيا.. من هو أولاف شولتس وكيف انتخب مستشارًا جديدًا؟

هذا إرث أنغيلا ميركل بعد 16 عامًا كمستشارة في خدمة ألمانيا

برلين، ألمانيا (CNN)—انتخب البرلمان الألماني، الأربعاء، أولاف شولتز كمستشار جديد للبلاد خلفًا لأنجيلا ميركل التي شغلت المنصب لـ16 عامًا كأول امرأة في هذا المنصب بتاريخ ألمانيا.

وجاءت نتيجة التصويت لصالح ترشيح شولتز بـ395 صوتًا مقابل رفض 303 أصوات وتغيّب 6 أصوات من مجموع 763 ممثلًا بالبرلمان.

ويذكر أن ميركل سُميت أقوى امرأة في العالم عدة مرات، ولعبت أيضًا دورًا مهمًا على الساحة الدولية، حيث ساعدت في إدارة الأزمة المالية العالمية، وأزمة اللاجئين، والحرب في أوكرانيا.

ويقول بولمان، كاتب سيرة حياة ميركل إن العالم سيفتقد بشدة القيادة الثابتة لميركل: "أعتقد أن هناك شيئًا واحدًا مشتركًا في ألمانيا وخارجها: يُنظر إليها على أنها ضامنة للاستقرار. في الأزمنة المستقبلية، سينظر الكثير من الناس إلى هذا الوقت باعتباره وقتًا - ربما آخر مرة - للاستقرار ".