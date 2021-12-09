نشر الخميس ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2021

بكين، الصين (CNN)-- ردت الصين يوم الخميس على أنباء عن انضمام كندا والمملكة المتحدة إلى أستراليا والولايات المتحدة بمقاطعة دبلوماسية لدورة ألعاب بكين الشتوية الأولمبية، قائلة إن البلدين "سيدفعان ثمن أفعالهما الخاطئة".

وقال وانغ وين بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في بيان: "استخدمت الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة وكندا الألعاب الأولمبية للتلاعب السياسي. لا يمكنهم الفوز بقلوب الناس وعزلوا أنفسهم. وعليهم أيضًا دفع ثمن أفعالهم الخاطئة".

وقالت الصين يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة "ستدفع ثمن أفعالها الخاطئة"، بعد أن أعلن البيت الأبيض المقاطعة الدبلوماسية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في شينغيانغ.

قال وانغ يوم الخميس: "الألعاب الأولمبية ليست مسرحًا للسياسيين لتقديم عروضهم، ولكنها تجمع كبير للرياضيين وعشاق الرياضة"، مكررًا مرة أخرى أن "الرياضة لا علاقة لها بالسياسة".

وأشار وانغ، الخميس، إلى أن الصين ليست قلقة بشأن "تأثير الدومينو" للمقاطعات الدبلوماسية لهذه الدول، لأن "معظم الدول في المجتمع الدولي تدعم نجاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين".