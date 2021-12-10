(CNN)-- حصل رجلا الأعمال الأمريكيين جيف بيزوس وريتشارد برانسون والممثل ويليام شاتنر على لقب "رائد فضاء" بعد رحلاتهم إلى حافة الفضاء، حيث تعتزم الحكومة الأمريكية جعل الأمر رسميًا.

ستمنح إدارة الطيران الفيدرالية أيضًا أجنحة رواد الفضاء التجاريين لكل شخص طار ما لا يقل عن 50 ميلاً فوق الأرض على متن مركبة فضائية تجارية مرخصة من إدارة الطيران الفيدرالية، بما في ذلك طاقم مهمة SpaceX's Inspiration 4.

لا تحمل أجنحة رواد الفضاء أي أهمية تتجاوز قيمتها الرمزية، لكنها سرعان ما أصبحت المكافئ خارج كوكب الأرض لعلامة التحقق الزرقاء في تويتر، حيث تتسابق الشركات الخاصة لبيع الرحلات إلى الفضاء.

وستمنح إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) الأجنحة للأشخاص الذين طاروا على متن مركبة فضائية New Shepard التابعة لشركة Blue Origin، و SpaceShipTwo التابعة لشركة Virgin Galactic، وإلى طاقم سبيس إكس الذي أمضى ثلاثة أيام في الفضاء في سبتمبر/ أيلول، حسبما علمت شبكة CNN.

لكن لا ينبغي أن تعتاد صناعة السياحة الفضائية على هذا التخصيص السخي للأجنحة من الحكومة الفيدرالية. في تطور، قررت إدارة الطيران الفيدرالية إنهاء برنامج أجنحة رواد الفضاء التجارية بالكامل في الأول من يناير/ كانون الثاني. بعد ذلك، ستقوم إدارة الطيران الفيدرالية ببساطة بإدراج أسماء كل من يطير فوق عتبة 50 ميلًا، وهي حدود الفضاء المعترف بها في الولايات المتحدة، على موقع إلكتروني.

وقال واين مونتيث، مدير مشارك في إدارة الطيران الفيدرالية، لشبكة CNN: "لقد قطعت صناعة الرحلات الفضائية البشرية التجارية في الولايات المتحدة شوطًا طويلاً من إجراء رحلات تجريبية إلى إطلاق عملاء يدفعون إلى الفضاء. برنامج أجنحة رواد الفضاء، الذي تم إنشاؤه في عام 2004، خدم غرضه الأصلي لجذب مزيد من الاهتمام إلى هذا المسعى المثير".

ستمنح إدارة الطيران الفيدرالية أيضًا أجنحة رواد الفضاء التجاريين لـ 12 شخصًا آخر طاروا ما لا يقل عن 50 ميلاً فوق الأرض على متن مركبة فضائية تجارية مرخصة من إدارة الطيران الفيدرالية، بما في ذلك طاقم مهمة SpaceX's Inspiration 4.

تم منح أجنحة رواد الفضاء لأول مرة في أوائل الستينيات لرواد فضاء ميركوري 7 من قبل الجيش الأمريكي. وأصبح طقوس مرور لجميع رواد فضاء ناسا، من بعثات أبولو حتى اليوم. وأنشأت إدارة الطيران الفيدرالية برنامج أجنحة رواد الفضاء التجارية في عام 2004، بعد أن أصبحت SpaceShipOne من Virgin Galactic أول مركبة فضائية خاصة تصل إلى الفضاء.

وقبل إغلاق البرنامج، ستمنح إدارة الطيران الفيدرالية الأجنحة الفخرية لاثنين من طياري اختبار Scaled Composite المشاركين في حادث تحطم المركبة الفضائية الأولى SpaceShipTwo التابعة لشركة Virgin Galactic عام 2014. وقتل مايكل ألسبري في الحادث، بينما أصيب بيتر سيبولد لكنه نجا.