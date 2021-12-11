نشر السبت ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2021

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- في رسالة على تويتر، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، فقدان شخص عزيز في عاصفة مثل تلك التي اجتاحت أجزاء من الولايات المتحدة في وقت مبكر السبت، بأنها "مأساة لا يمكن تصورها".

وكتب بايدن: "هذا الصباح، تلقيت إيجازًا عن الأعاصير المدمرة في وسط الولايات المتحدة. إن فقدان شخص عزيز في عاصفة مثل هذه مأساة لا يمكن تصورها. نحن نعمل مع الحكام لضمان حصولهم على ما يحتاجون إليه مع استمرار البحث عن ناجين وتقييمات الأضرار".

وتم إطلاع بايدن صباح السبت على سلسلة العواصف المدمرة التي اجتاحت مناطق في الجنوب والغرب الأوسط للولايات المتحدة خلال الليل، حسبما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، عبر تويتر.

وتابعت ساكي، قائلة: "نحن على اتصال مع مسؤولي الولاية والمسؤولين المحليين مع استمرار البحث عن ناجين وتقييم الأضرار ، وسوف نقدم الدعم الكامل من الحكومة الفيدرالية حسب الحاجة".

في وقت سابق، قال حاكم ولاية كنتاكي، آندي بيشير، إنه طلب إعلان الطوارئ من بايدن والحكومة الفيدرالية.

وقال بشير لشبكة CNN: "لدينا نصف بعض مدننا هنا في غرب كنتاكي اختفت للتو. من الصعب رؤيتها".

وأضاف أن 50 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم، لكنه قدر أنه سيكون هناك المزيد من القتلى.

وتم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 30 إعصارًا عبر ست ولايات أمريكية، هي: أركنساس وإلينوي وكنتاكي وميسوري وميسيسيبي وتينيسي.

وتستمر احتمالية وجود ظروف طقس أكثر قسوة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تتحرك موجة الأعاصير شرق الولايات المتحدة.