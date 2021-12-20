بعمر 35 عاما.. غابريال بوريك أصغر رئيس بتاريخ تشيلي

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—فاز القيادي الطلابي السابق، غابريل بوريك، البالغ من العمر 35 عاما بالانتخابات الرئاسية في تشيلي ليصبح بذلك أصغر رئيس يصل لهذا المنصب بتاريخ البلاد.

بعد فرز 99.95٪ من الأصوات، فاز بوريك بنسبة 55.87٪ ليحقق الفوز على منافسه اليميني خوسيه أنطونيو كاست، الذي جاء في المركز الثاني بنسبة 44.13٪ من الأصوات، وفقًا لدائرة الانتخابات التشيلية.

وسيؤدي بوريك اليمين كرئيس للبلاد في 11 مارس/ آذار المقبل.

وقال برويك لمؤيديه في المقر الرئيسي لحملته الانتخابية عقب نتائج الانتخابات: "أريد أن أبدأ هذه اللحظة التاريخية التي هي مثيرة للغاية، وأن عيون تشيلي والعالم تراقب، شاكرا كل التشيليين الذين ذهبوا للتصويت.. لا يهم ما إذا كنت قد فعلت ذلك من أجلي أو لخصمي، الشيء المهم هو أنك فعلت ذلك، كنت حاضراً، وأظهرت التزامك بهذا البلد الذي ينتمي إلى كل واحد منكم".

وهنأ سيباستيان بينيرا، الرئيس التشيلي المنتهية ولايته، بوريك، قائلاً: "التشيليون قدموا مثالاً للديمقراطية، لقد كنت جزءًا من ذلك، وأنا أهنئك".