بينهم عربي واحد.. إليكم أصغر 10 حكام سنًا في العالم

نشر الثلاثاء ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتدنا في عالم السياسة تولي قادة متقدمين في العمر إدارة شؤون بلادهم، إلا أن هناك البعض ممن تولى مقاليد الحكم في سن مبكرة.

وأعلنت تشيلي، الاثنين، فوز القيادي الطلابي السابق، غابريل بوريك، البالغ من العمر 35 عاما بالانتخابات الرئاسية ليصبح بذلك أصغر رئيس في تاريخها ومن المقرر أن يتولى السلطة رسميا في 11 مارس/ آذار المقبل.

ومن أمير قطر إلى الرئيس الفرنسي مرورا بزعيم كوريا الشمالية ورئيسة وزراء نيوزيلندا، نستعرض أصغر 10 حكام في العالم حاليًا في الانفوغرافيك أعلاه.