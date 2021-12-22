العثور على أحفورة لصغير ديناصور محفوظة تماما داخل بيضة

نشر الأربعاء ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2021

محطمًا تقديرات المزاد عند بيعه.. أحفورة لديناصور عمرها 66 مليون عام

"أقرب شيء لدينا إلى تنين حقيقي".. باحثون في أستراليا يكتشفون جمجمة لنوع جديد من الديناصورات المجنحة

تأكيد اكتشاف أكبر ديناصور في أستراليا وواحدًا من الأكبر في العالم

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— ألقى باحثون الضوء على أحفورة غير مسبوقة لديناصور صغير تلتف تمامًا داخل بيضتها مشيرين على أن هذا الاكتشاف سيكشف المزيد عن الروابط بين الديناصورات والطيور.

صورة معاد بناؤها للديناصور الصغير يفقس على أساس الأحفورة التي عثر عليها

ويبلغ طول البيضة حوالي 17 سنتيمترا (نحو 7 بوصات) ويقدر طول الديناصور بحوالي 27 سنتيمترا (نحو 11 بوصة) من الرأس إلى الذيل. ويعتقد الباحثون أنه عند البلوغ، لو عاش، لكان طوله من مترين إلى ثلاثة أمتار تقريبا.

وتحافظ الأحفورة البالغة من العمر 70 مليون عام على الهيكل العظمي الجنيني لديناصور أوفيرابتوريد، الذي أطلق عليه اسم Baby Yingliang تيمنا باسم المتحف الصيني الذي يضم هذه الأحفورة.

وقالت دارلا زيلينيتسكي، الأستاذة المساعدة في قسم علوم الأرض بجامعة كالغاري في كندا، إن عظام الديناصورات الصغيرة صغيرة وهشة ونادرًا ما يتم حفظها كأحفورة، مما يجعل هذا اكتشافًا محظوظًا للغاية.

واضافت زيلينيتسكي، وهي أحد مؤلفي البحث الذي نشر في مجلة iScience الثلاثاء: "إنها عينة مذهلة ... أعمل على بيض الديناصورات منذ 25 عامًا ولم أر أي شيء مثلها بعد".