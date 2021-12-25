رئيس وزراء باكستان يعلق على تصريحات بوتين عن "إهانة النبي"

نشر السبت ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رحب رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الجمعة، بتصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول أن إهانة النبي محمد ليست حرية تعبير.

وقال خان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أرحب بتصريحات الرئيس فلاديمير بوتين والتي تعيد التأكيد على أن إهانة النبي ليس حرية تعبير بأي شكل"، حسب قوله.

میں صدر پیوٹن کےبیان کا خیر مقدم کرتا ہوں جو میرے اس پیغام کہ ہمارےرسولِ مُکرَّم ﷺ کی توہین کسی طور ”آزادئ اظہار“ نہیں، کی توثیق کرتاہے۔ہم سب اہلِ اسلام،خصوصاًمسلم قائدین اسلاموفوبیا کےانسداد کیلئے اس پیغام کو غیراسلامی دنیا کےرہنماؤں تک پہنچائیں۔ https://t.co/JUKKvRYBSx

وتحدث بوتين، في خطاب السنوي، أمام عدد من الصحفيين، وتطرق إلى موضوع حرية التعبير والتعصب الديني، مؤكدًا أن التعدي على معتقدات الآخرين الدينية لا يعتبر حرية تعبير، ومشيرًا إلى أن ذلك "انتهاك لحرية الدين وانتهاك للمشاعر المقدسة للأشخاص الذين يعتنقون الإسلام".

ووصف الرئيس الروسي إهانة النبي محمد بأنها انتهاك لمعتقدات الآخرين وإساءة لها.