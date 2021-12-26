نشر الأحد ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2021

أتلانتا، الولايات المتحدة الامريكية (CNN) -- تُوفي كبير أساقفة جنوب أفريقيا الحائز على جائزة نوبل عام 1984، ديزموند توتو، الأحد، عن عمر يناهز الـ90 عاما.

وأعلن أسقف كيب تاون والكنيسة الإنجيلية في جنوب أفريقيا، ثابو ماكغوبا، عن وفاة توتو، قائلا: "أُعلن ببالغ الحزن والأسى عن رحيل أسقفنا العزيز في كيب تاون، والفائز بجائزة نوبل عام 1984، ديزموند مبيلو توتو، عن عمر يناهز 90 عاما".

وأعرب الأسقف عن تعازيه بوفاة توتو نيابة عن كل أفريقيا والعالم، لزوجة الراحل وابنه وبناته الثلاثة ولأفراد عائلته كافة.

وأضاف الأسقف في بيانه قائلا: "في الوقت الذي نحزن فيه على رحيله، علينا كمسيحيين وكمؤمنبن أن نحفل بحياة شخص روحاني بعمق والذي كانت ألفا وأوميغا، نقطتي الانطلاق والنهاية بالنسبة له، صلة الوصل مع خالقه"، حسب قوله.

وأعلن الأسقف أن الكنيسة ستُنظم تشييع توتو والمناسبات التذكارية الأخرى بفضل "الدعم السخي" من حكومة جنوب أفريقيا ومدينة كيب تاون، على أن يتم الكشف عن تفاصيل هذه المناسبات، التي ستقام ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، في وقت لاحق.