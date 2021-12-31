البيت الأبيض يكشف ما قاله بايدن لبوتين في مكالمتهما

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أوضح البيت الأبيض فحوى بعض ما جاء في المكالمة التي جمعت الرئيس الأمريكي، جو بايدن مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين بطلب من الأخير.

وقال البيت الأبيض في بيان: "تحدث الرئيس جوزيف بايدن اليوم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وحث الرئيس بايدن روسيا على تهدئة التوترات مع أوكرانيا، وأوضح أن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سيردون بشكل حاسم إذا ما قامت روسيا بغزو أوكرانيا بشكل أكبر".

وأضاف البيان: "أعرب الرئيس بايدن أيضا عن دعمه للدبلوماسية، بدءا من أوائل العام المقبل مع حوار الاستقرار الاستراتيجي الثنائي وفي حلف شمال الأطلسي (الناتو) من خلال مجلس الناتو وروسيا، وكذلك في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وتابع البيان: "أكد الرئيس بايدن على أنه لا يمكن إحراز تقدم جوهري في هذه الحوارات إلا ضمن جو تهدئة توترات بدلا من التصعيد".