الحرس الملكي "آسف" بعد فيديو أظهر حارسًا يدوس طفلا في لندن

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال الحرس الملكي البريطاني إنه على علم و "آسف" بشأن حادثة تم تسجيلها على شريط فيديو تظهر طفلاً يتعرض للدهس من قبل الحرس الملكي.

وقال الحرس الملكي، في بيان "نحن على علم بهذا الحادث ونأسف لرؤيته. حراس البرج حريصون على تحذير الجمهور عندما يتحركون، وكان هذا حادثا مؤسفا".

يُظهر مقطع الفيديو، الذي تمت مشاركته على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، أحد اثنين من حرس الملكة يصطدم بصبي صغير، ويبدو أنه يدوس عليه ويواصل المسيرة بينما يُترك الطفل على الأرض.

"كان طاقمنا والجندي على اتصال بالعائلة بعد ذلك. منذ ذلك الحين تحدثنا إلى الحرس حول كيف يمكننا تجنب حدوث ذلك في المستقبل، قال البيان.