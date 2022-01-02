نشر الأحد ، 02 يناير / كانون الثاني 2022

سيول، كوريا الجنوبية (CNN) -- قال الجيش الكوري الجنوبي، الأحد، إن شخصًا مجهول الهوية عبر الحدود العسكرية من كوريا الجنوبية إلى كوريا الشمالية.

ورصد الجيش الكوري الجنوبي الشخص المجهول الهوية في الجبهة الشرقية للمنطقة منزوعة السلاح حوالي الساعة 9:20 مساءً. وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية يوم السبت بالتوقيت المحلي. تم الكشف عن الشخص باستخدام جهاز المراقبة الحرارية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن القوات تم إرسالها، لكنها لم تتمكن من العثور على الشخص الذي عبر خط ترسيم الحدود العسكرية إلى كوريا الشمالية في حوالي الساعة 10:40 مساءً.

وقال مسؤول عسكري إنهم يعملون حاليًا على تحديد هوية الشخص وأنه من غير المعروف ما إذا كان الشخص لا يزال على قيد الحياة.

ولم تتحدث وسائل الإعلام الحكومية الكورية الشمالية عن أي عمليات عبور فوق المنطقة المنزوعة السلاح خلال الليل.