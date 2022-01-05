رئيس كازاخستان يتوعد برد صارم على احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الوقود

موسكو، روسيا (CNN)-- تعهد رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، بالتصرف "بأقصى قدر ممكن"، بعد احتجاجات عنيفة اندلعت في العديد من المدن الكبرى بسبب ارتفاع حاد في أسعار الوقود.

في خطاب متلفز يوم الأربعاء، قال توكاييف إنه تولى منصب الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف كرئيس لمجلس الأمن في البلاد.

وقال توكاييف أيضًا إنه سيبقى في العاصمة نور سلطان ولن يغادر البلاد.

وأضاف توكاييف: "مهما حدث، سأكون في العاصمة. من واجبي الدستوري أن أكون مع الشعب. معًا سنتغلب على هذه الفترة المظلمة من تاريخ كازاخستان، دعونا نخرج من هذا الأمر أقوياء".

في وقت سابق يوم الأربعاء، أعلن مكتبه أنه تم وضع العاصمة في حالة طوارئ مع حظر تجول من الساعة 11 مساءً حتى 7 صباحًا بالتوقيت المحلي.