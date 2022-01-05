مصرع 13 شخصًا في حريق منزل متعدد الطوابق بمدينة فيلادلفيا الأمريكية

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- توفي 13 شخصًا في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، صباح الأربعاء، في حريق اندلع في منزل من ثلاثة طوابق تم تحويله إلى شقق، وفقًا لمسؤول بسلطات إنفاذ القانون.

وقال مسؤول إنفاذ القانون إن المحققين لم يدخلوا المنزل بعد، رغم أن الحريق تحت السيطرة.

وأضاف المسؤول أن المحققين ما زالوا يحاولون تحديد مصدر وسبب الحريق.

وطلب المصدر عدم ذكر اسمه بسبب الطبيعة الحساسة للتحقيق الجاري.

كتب مسؤولو مكافحة الحرائق في فيلادلفيا على تويتر، أنهم استجابوا لحريق صباح الأربعاء انطلق من الطابق الثاني لمنزل من ثلاثة طوابق يقول المسؤولون إنه كان قاتلاً.

وقالت إدارة إطفاء الحرائق في فيلادلفيا في تغريدة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تم التحقق منها، إن الحريق الذي اندلع في المبنى رقم 800 من شارع 23 شمالا استغرق 50 دقيقة للسيطرة عليه. وجاءت مكالمة الإبلاغ عن الحريق في حوالي الساعة 6:40 صباحًا.

ووصفت شرطة فيلادلفيا العنوان بأنه منزل تم تحويله إلى شقتين.

وتتواجد الشرطة ومسؤولو الإطفاء في الموقع، ولا يزال الموقع نشطًا على الرغم من السيطرة على الحريق، حسبما ذكرت إدارة الإطفاء.