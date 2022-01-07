أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة لا تزال "قلقة للغاية بشأن حالة الطوارئ المستمرة" في كازاخستان، ولديها أسئلة حول طلب البلاد لقوات حفظ السلام من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي تحالف من دول الاتحاد السوفيتي السابق الذي يضم روسيا.

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي، الجمعة: "يبدو لي أن السلطات والحكومة الكازاخستانية لديها بالتأكيد القدرة على التعامل بشكل مناسب مع الاحتجاجات، للقيام بذلك بطريقة تحترم حقوق المتظاهرين مع الحفاظ على القانون والنظام. لذلك ليس من الواضح سبب شعورهم بالحاجة إلى أي مساعدة خارجية".

وتابع بلينكن أنه يأمل في أن تعالج الحكومة الكازاخستانية المشاكل "الاقتصادية والسياسية بشكل أساسي" التي قال إنها أدت إلى الاحتجاجات.

وتأتي تصريحاته بعد أن قالت الحكومة الروسية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش الوضع في كازاخستان مع قادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي بعد وصول قوات المنظمة إلى كازاخستان.

وأشار بلينكن إلى وجود القوات الروسية في كازاخستان بأنه "أحد الدروس المستفادة من التاريخ الحديث هو أنه بمجرد وصول الروس إلى بيتكم، يكون من الصعب جدًا في بعض الأحيان إقناعهم بالمغادرة".