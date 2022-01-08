مقتل 21 سائحًا على الأقل في عاصفة ثلجية بباكستان

إسلام أباد، باكستان (CNN)-- لقي ما لا يقل عن 21 شخصًا مصرعهم في شمال باكستان، بعد أن تقطعت السبل بآلاف المركبات في عاصفة ثلجية يوم السبت.

وقال متحدث باسم شرطة إسلام أباد إن جميع الطرق في منطقة موري، حيث حدث الازدحام المروري، أصبحت الآن خالية وقد أخلت آلاف الأشخاص الذين كانوا عالقين في المنطقة الواقعة شمال شرقي العاصمة.

وأوضح وزير الداخلية، الشيخ راشد، في بيان مصور السبت، إن السائحين، الذين علقوا في ازدحام مروري، عانوا من "أزمة غذاء" بعد تقطعت بهم السبل.

وأضاف رشيد في وقت سابق أن الحكومة استدعت الجيش والقوات المسلحة المدنية لعمليات إنقاذ طارئة لـ"قرابة ألف" مركبة تقطعت بها السبل.

بدأت الثلوج في التساقط ليل الثلاثاء واستمرت على فترات منتظمة، مما أدى إلى تدفق آلاف السائحين، بحسب رويترز. لكن تقطعت السبل بالعديد من العائلات على الطرق بسبب عدد الزوار، وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن أكثر من 100 ألف مركبة دخلت محطة التل.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إنه أمر بإجراء تحقيق في الحادث، مضيفًا أن هناك "تساقط ثلوج غير مسبوق"، وأن اندفاع الأشخاص الذين يسافرون إلى المنطقة "دون التحقق من الظروف الجوية، جعل إدارة المنطقة غير مستعدة".

وأضاف عبر تويتر انه "مصدوم ومستاء من الوفيات المأساوية للسياح على الطريق إلى موري".