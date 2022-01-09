مقتل 164 شخصًا واعتقال أكثر من 5 آلاف خلال احتجاجات عنيفة في كازاخستان

نشر الأحد ، 09 يناير / كانون الثاني 2022

اندلاع احتجاجات عنيفة في كازاخستان بعد ارتفاع أسعار الوقود

دبلن، أيرلندا (CNN)-- قتل ما لا يقل عن 164 شخصًا خلال احتجاجات عنيفة في كازاخستان الواقعة في آسيا الوسطى هذا الأسبوع، وفقًا للتلفزيون الحكومي.

وأعلنت قناة "خبر 24" الإخبارية الرسمية، عن حصيلة القتلى خلال بث مباشر، الأحد ، نقلاً عن وزارة الصحة الكازاخستانية.

وتحولت احتجاجات ضد زيادة أسعار الوقود إلى حالة من الفوضى والعنف في عدد من المدن الكبرى من البلاد.

وأفادت وسائل إعلام رسمية أنه جرى اعتقال 5135 شخصًا بسبب مشاركتهم المزعومة في الاحتجاجات.

وفتحت السلطات 125 قضية جنائية تتعلق بحوادث عنف، بما في ذلك بتهم العنف والقتل والسرقة، وفقا لوزارة الشؤون الداخلية. في حين لم تتمكن شبكة CNN من التحقق من ادعاءات الحكومة.

يأتي هذا في وقت تواصل روسيا نشر وحدتها ضمن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في مطاري ألماتي وزيتيجين في جمهورية كازاخستان.

ومع اندلاع التظاهرات طلب رئيس كازاخستان قاسم توكاييف مساعدة منظمة الأمن الجماعي، التي تضم روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.