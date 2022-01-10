مصرع 19 شخصًا بينهم 9 أطفال في حريق في نيويورك

(CNN)-- قال عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، لشبكة CNN، إن حريقًا كبيرًا شب في مبنى سكني في حي برونكس بمدينة نيويورك يوم الأحد، خلف 19 قتيلاً، من بينهم تسعة أطفال.

وقال دانيال نيغرو، مفوض قوات الدفاع عن ولاية نيويورك في وقت سابق الأحد، إن الحريق أدى إلى نقل 32 شخصًا إلى المستشفيات في ظروف خطرة. وقال آدامز إن إجمالي عدد المصابين 63 شخصًا.

وقال آدامز: "هذه لحظة مروعة ومؤلمة لمدينة نيويورك، وسيؤدي تأثير هذا الحريق إلى إحداث قدر من الألم واليأس في مدينتنا".

كان حوالي 200 من عناصر إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك في مكان الحريق في مبنى سكني من 19 طابقًا. اندلع الحريق قبل الساعة 11 صباحا بقليل في شقة دوبلكس في الطابقين الثاني والثالث من المبنى.

وقال نيغرو إن الحريق بدأ في شقة دوبلكس في الطابقين الثاني والثالث من المبنى. قال إن باب الشقة ترك مفتوحا ، ثم انتشر الدخان في كل طابق من المبنى.

وواجه رجال الإطفاء "دخانا كثيفًا جدًا ونيرانا كثيفة جدًا" في الممرات.

تم العثور على الضحايا في سلالم في كل طابق من المبنى، والعديد منهم يعانون من سكتة قلبية، فيما قال نيغرو إنه يمكن أن يكون خسارة غير مسبوقة في الأرواح. وقال إن معظم الإصابات ناتجة عن استنشاق الدخان.