محادثات أمريكية روسية "صعبة للغاية" في جنيف بشأن أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت نائب وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، إنها لا تعرف ما إذا كان الروس مستعدون أم لا لتهدئة الموقف مع أوكرانيا بعد محادثات اليوم الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا.

وقالت شيرمان، للصحفيين يوم الاثنين، عقب المحادثات في جنيف: "لا أعتقد أننا نعرف الإجابة على ذلك. سنرى ما إذا كانت روسيا تدرك في الواقع أن أفضل طريقة لمتابعة الدبلوماسية هي أن تقلل من تلك التوترات وتهدئة التصعيد".

وأضافت شيرمان أن الولايات المتحدة "حثت روسيا بالتأكيد على خفض التصعيد"، مضيفة: "لكننا سنرى". بينما أشارت إلى أن واشنطن لم تحدد جداول زمنية محددة لأي شيء.

وقالت شيرمان إنه بشكل عام أجرت الولايات المتحدة وروسيا "مناقشات مفيدة"، لكن لم يكن لديهما نفي حقيقي. وقالت إن ذلك يرجع إلى أن الدبلوماسية الناجحة صعبة للغاية بدون وقف التصعيد.

وتعرف الولايات المتحدة خفض التصعيد بأنه إعادة روسيا آلاف جنودها على الحدود مع أوكرانيا إلى ثكناتهم أو شرح التدريبات التي يقومون بها وما هي أغراضها.

وفقًا لشيرمان، أخبر الروس الولايات المتحدة أن حشدهم العسكري على الحدود لم يكن مقدمة لغزو.

وتابعت: "لا أعتقد أنك ستندهش لسماع أن روسيا قالت لنا بالفعل كما قالوا علنًا، إنهم لا ينوون الغزو، هذه مجرد مناورات وتمارين، لكنني أود أن أشير إلى أنه لم يتم إخطار أي شخص من هذا، ومن المعتاد أن نخطر بعضنا البعض بتمارين بعضنا البعض حيثما أمكن ذلك. ويمكنهم إثبات أنهم في الواقع ليس لديهم نية من خلال خفض التصعيد وإعادة القوات إلى الثكنات".

وتراجعت عن فكرة أن المحادثات كانت "مفاوضات"، وبدلاً من ذلك قالت إنها كانت "مناقشة، وفهم أفضل لبعضنا البعض، وأولويات ومخاوف كل طرف".

وقالت: "لم نصل إلى مرحلة نكون فيها مستعدين لوضع نص والبدء في الانتقال ذهابًا وإيابًا. في الواقع، لم نجلس هناك ونجري نوعًا ما من خلال المعاهدة التي وضعوها على الطاولة كلمة كلمة وسطرًا بعد سطر. لذلك نحن لسنا في هذا النوع من الإعداد".

وشددت شيرمان مرة أخرى على أن الولايات المتحدة لن تجري مناقشات حول أوكرانيا أو أوروبا بدون هؤلاء الشركاء في القاعة.

من جانبها، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن خطر المواجهة بشأن أوكرانيا "لا ينبغي التقليل من شأنه".

وقال ريابكوف "ندعو الولايات المتحدة لتحمل مسؤولية معينة في هذه اللحظة. لا ينبغي التقليل من المخاطر المرتبطة بزيادة محتملة في المواجهة".

وكرر ريابكوف أنه على الرغم من المخاوف الأمريكية خلال الاجتماع بشأن زيادة القوات الروسية على طول الحدود الأوكرانية، فإن حكومته ليس لديها نية للقيام بعمل عسكري.

ووصف المحادثات التي استمرت لساعات بأنها "احترافية"، وأنها خلقت "مزاجًا أكثر تفاؤلاً". ومع ذلك، قال: "الأسئلة الرئيسية معلقة في الهواء، ولا نرى أن الجانب الأمريكي لديه أي فهم لضرورة حلها، وما يناسبنا".

وقال إن المفاوضين الروس قدموا للأمريكيين مقترحاتهم "بأكثر الطرق تفصيلاً".