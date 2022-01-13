شرطة الكونغرس تلقي القبض على سيدة تحمل أسلحة في سيارتها

أجندة بايدن تدخل أسبوعًا حرجًا في الكابيتول هيل.. إليك أبرز ما فيها

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – ألقت شرطة الكابيتول، الموكلة بحماية مبنى الكونغرس، القبض على سيدة من ميشيغان تحمل مسدسا وبندقية في سيارتها، الخميس.

وقالت السيدة التي تُدعى كيري لين ماكآتي، إنها قادت سيارتها إلى واشنطن من ميشيغان لأنها "أرادت أن تفصح عن معلومات لديها حول اقتحام 6 يناير/كانون ثاني من عام 2021 (اقتحام مبنى الكابيتول)"، وأقرت بوجود أسلحة نارية لديها عند سؤالها من جانب ضباط الشرطة.

وكانت قد أوقفت الشرطة السيدة بعد أن كانت تركن سيارتها في مكان ممنوع ولاحظ الشرطي وجود علبة سلاح وذراع بندقية طويلة.

وأكدت شرطة الكابيتول ألا أدلة على أن السيدة كانت تنوي تنفيذ أي شيء غير ما قالت عنه.