موسكو تحذر واشنطن من فرض عقوبات على بوتين: تساوي قطع العلاقات

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- حذر الكرملين، الخميس، من أن العقوبات المقترحة في مجلس الشيوخ الأمريكي التي تستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وغيره من كبار المسؤولين الروس ستؤدي إلى "قطع" العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن العقوبات المقترحة سيتم تفسيرها "بشكل سلبي للغاية، وأنها يمكن أن تتساوي مع قطع العلاقات".

وأضاف المتحدث:" نحن نقيم مثل هذه التصريحات ومشاريع القوانين بشكل سلبي للغاية، على خلفية المفاوضات الجارية، والتي إن كانت غير ناجحة، لكنها مفاوضات"، ووصف بيسكوف فرض عقوبات على الرئيس الروسي بـ"تجاوز للحدود".

وعلق المتحدث باسم الكرملين على المفاوضات الجارية بين بلاده والولايات المتحدة في جنيف بقوله إنه على الرغم من بعض "الفروق الدقيقة" الإيجابية في المفاوضات، لا يزال الطرفان مختلفين بشأن القضايا الرئيسية.

وأكد أن حلف الناتو "لا يستطيع أن يملي على موسكو كيف وأين تنقل قواتها العسكرية على أراضيها".