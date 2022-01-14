نشر الجمعة ، 14 يناير / كانون الثاني 2022

موسكو، روسيا (CNN)-- أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB)، تفكيك أنشطة مجموعة "ريفيل هاكر" في عدة مناطق في جميع أنحاء البلاد بناءً على طلب الجانب الأمريكي.

وقالت الجهاز، في بيان نُشر الجمعة: "أوقف جهاز الأمن الفيدرالي لروسيا الاتحادية، بالتعاون مع إدارة التحقيقات بوزارة الشؤون الداخلية الروسية... الأنشطة غير القانونية لأعضاء مجتمع إجرامي منظم".

وبدأت أنشطة البحث بناء على طلب "السلطات الأمريكية المختصة" التي قدمت معلومات عن زعيم المجموعة الإجرامية، بحسب البيان.

وقال البيان إنه نتيجة للعملية، لم تعد مجموعة لـ"ريفيل" موجودة، وتم إبلاغ الجانب الأمريكي.