دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- احتجز مسلح عددًا من الرهائن في داخل كنيس يهودي في بلدة كوليفيل في ولاية تكساس الأمريكية، شرطة كوليفيل.

وقال رقيب شرطة كوليفيل دارا نيلسون، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة تكساس للسلامة العامة، يساعدون في التعامل مع وضع الرهائن في مجمع "بيث إسرائيل" في كوليفيل تكساس.

وأضاف نيلسون إنه لا توجد إصابات في هذا الوقت، وأشار إلى أن الشرطة أخلت المنطقة.

وطلبت الشرطة من الناس تجنب المنطقة.

وقال نيلسون إن مفاوضي مكتب التحقيقات الفيدرالي يتواصلون مع الشخص الموجود في المبنى، لافتا أنه "لا يوجد تهديد لعامة الناس" في هذا الوقت.