"أسطولها متقادم".. كوريا الشمالية تختبر صاروخًا باليستيًا من غواصة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – عقدت الحكومة الكورية الجنوبية اجتماعا طارئا لمجلس الامن الوطني بعد ورود تقرير من قيادة الأركان المشتركة حول عمليتي إطلاق محتملتين لصواريخ باليستية من جانب كوريا الشمالية، وفقا لبيان صادر عن البيت الأزرق الرئاسي في سيؤول.

وجاء في البيان إن الأعضاء "قيموا الوضع الأمني وناقشوا الإجراءات المضادة"، وتابع البيان: "وقرر الأعضاء تحليل تفاصيل محددة حول الإطلاق ضمن تعاون وثيق مع الولايات المتحدة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة الأحداث المتعلقة بالأمر من الجانب الكوري الشمالي"، حسب البيان.

وناقش الأعضاء أيضا خلفية وتداعيات "الوضع المؤسف جدا والمتعلق بإطلاق كرويا الشمالية أربعة صواريخ على التوالي خلال العام الجاري".

وشدد الأعضاء على "ضرورة بدء الحوار بأسرع وقت مممكن من أجل عدم ازدياد الوضع سوءا في شبه الجزيرة الكورية ولاستعادة الاستقرار فيها".

من جانبها، وصف وزير الدفاع الياباني، نبو كيشي، إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية بـ"القضية الجدية للمجتمع الدولي بأسره".

وقال كيشي في التصريحات للصحفيين إن اليابان ستعمل على "تقوية قدراتها الدفاعية بشكل كبير"، وأضاف: "نحن مصرون على حماية أرواح المدنيين والعمل مع الدول المعنية مثل الولايات المتحدة"، حسب قوله.