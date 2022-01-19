تحليل: نتائج استطلاع رأي عن شعبية بايدن تنذر بالسوء للديمقراطيين

(CNN)-- عشية الذكرى السنوية الأولى لتوليه المنصب، وجد الرئيس الأمريك يجو بايدن نفسه في أدنى نقطة اقتراع خلال فترة ولايته - وهو فأل مقلق للديمقراطيين الذين يحاولون يائسين التمسك بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ هذا الخريف.

هذا وفقًا لأرقام استطلاعات الرأي الجديدة من مؤسسة غالوب التي قالت إن نسبة شعبية بايدن بنسبة 40٪ فقط مع رفض 56٪. إنه أقل مقياس حتى الآن من قبل غالوب وأقل بكثير من متوسط ​​استطلاعات الرأي البالغ 48.9٪ خلال العام الماضي في استطلاعات المنظمة. في أرقام العام هذه، يكون هذا المتوسط ​​حول شعبية بيل كلينتون وبفارق عشر نقاط عن دونالد ترامب، لكن هذه ملاحظة صغيرة جدًا في الجانب المشرق.

تتوافق هذه الأرقام إلى حد كبير مع استطلاع CNN لاستطلاعات الرأي، والذي يقيس متوسط ​​آخر أربعة استطلاعات وطنية لإعطاء فكرة أفضل (وأوسع) عن موقف بايدن. اعتبارًا من الأسبوع الماضي، كانت شعبية بايدن في استطلاعات الرأي 42٪ مع رفض 53٪.

هذه الأرقام مقلقة بدرجة كافية لبايدن. لكن، ابحث عن المكان الذي فقد فيه بايدن الدعم والأمور أكثر إثارة للقلق.

جاء هذا التآكل بشكل أساسي من السياسيين المستقلين، الذين يُنظر إليهم عمومًا على أنهم الأصوات المتأرجحة في أي انتخابات. وافق أكثر من ستة من كل عشرة مستقلين على كيفية تعامل بايدن مع المنصب يناير/ في كانون الثاني 2021. والآن وصل هذا الرقم إلى 33٪.

الديمقراطيون، أيضا، قد توتروا إلى حد ما من موافقتهم الستراتوسفيرية على الرئيس. تمتع بايدن بنسبة 98٪ من التأييد بين الديمقراطيين في الأيام الأولى من ولايته، لكن هذا الرقم انخفض - إلى 82٪ الآن.

لا يتطلب الأمر عبقرية سياسية لفهم ما يحدث هنا. أثار الجمع بين موجات كوفيد-19 المستمرة (دلتا ثم أوميكرون) أسئلة حول الاعتقاد المبكر بأن بايدن وفريقه كانوا يضعون الوباء تحت السيطرة. أثار انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في أواخر الصيف بطريقة كارثية، تساؤلات حول قيادة الرئيس للسياسة الخارجية للولايات المتحدة. أدت مشكلات سلسلة التوريد وارتفاع التضخم إلى إعاقة الحياة اليومية للأمريكيين العاديين.

من الناحية التشريعية، فشل بايدن في تمرير قانون إعادة البناء بشكل أفضل - الذي يحتوي على الكثير من جدول أعماله المحلي الأول - من خلال الكونفرس. ويبدو أيضًا أن محاولة تمرير مشروع قانون إصلاح التصويت محكوم عليها بالفشل.

أضفها كلها وستتحدث عن أزمة لحزب بايدن الذي يتجه إلى منتصف المدة.

التاريخ هنا مروع. خلال القرن الماضي، خسر حزب الرئيس ما معدله 30 مقعدًا في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي. وتزداد هذه الأرقام سوءًا عندما يكون الرئيس غير محبوب مثل بايدن الآن. خلال انتخابات 2014، كان متوسط ​​خسارة المقاعد للرؤساء في ذلك المأزق 37 مقعدًا - وهذا العدد أعلى الآن نظرًا لأن الجمهوريين فقدوا 40 مقعدًا في انتخابات التجديد النصفي لعام 2018.

يبدو أن التاريخ، على الأقل في هذه المرحلة، يعيد نفسه ويتجه نحو هذا الخريف. الأمر الأكثر إحباطًا بالنسبة للديمقراطيين - وبايدن على وجه الخصوص - هو أن الكثير مما سيأتي بعد ذلك هو خارج أيديهم. يبدو أن أرقام تأييد بايدن تتبع عن كثب حالات كوفيد. كلما ارتفعت، انخفضت أرقام شعبيته. ولأن هذه جائحة ناجمة عن فيروس متحور بانتظام، فإن بايدن ليس لديه أي سيطرة تقريبًا على ما سيأتي بعد ذلك. والذي، ما لم يتغير شيء كبير، لن يكون مفيدًا للديمقراطيين.