لصقات جروح على وجه سيناتور أمريكي بكلمة هاجم فيها بايدن تثير تفاعلا

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مصادر لـCNN: رئيس أوكرانيا مُحبط من موقف بايدن من غزو روسي محتمل لبلاده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للسيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، تظهر على وجهة لصقات جروح خلال كلمة أدلى بها، الأربعاء، الأمر الذي أثار تفاعلا.

مقطع الفيديو نشره السيناتور غراهام على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قائلا بتعليق: "فيما يتعلق بأوكرانيا، فإن تصريحات الرئيس بايدن تثير القلق. سيكون من الأفضل ألا يتكلم.. يجب أن يذهل الناس في أوكرانيا لما قاله للتو.. أنا مذهول من ذلك أيضًا".

واعتراف بايدن خلال كلمة له بمناسبة مرور عام على توليه الرئاسة، بوجود انقسام داخل الناتو حول كيفية الرد على "توغل بسيط" للقوات الروسية في أوكرانيا، وقال: "هناك خلافات في الناتو حول ما ترغب الدول في القيام به، اعتمادًا على ما يحدث".

وأثارت تصريحات بايدن "غضبا" في كييف، وقال مسؤول أوكراني لشبكة CNN إنه "صُدم لأن الرئيس الأمريكي سيميز بين التوغل والغزو"، وأشار إلى أن التوغل البسيط لن يؤدي إلى فرض عقوبات.

وأضاف المسؤول أن "هذا يعطي الضوء الأخضر لبوتين"، زاعمًا أنه لم يسمع أي فارق بسيط مثل هذا من الإدارة الأمريكية من قبل، وقال "كييف مندهشة" في إشارة إلى الحكومة الأوكرانية.

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