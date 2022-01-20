بريطانيا: اعتقال شخصين ضمن تحقيقات احتجاز رهائن بكنيس يهودي في أمريكا

لندن، المملكة المتحدة (CNN)— أعلنت شرطة مانشستر البريطانية في بيان، الخميس، اعتقال شخصين ضمن التحقيقات الجارية بعملية احتجاز رهائن داخل كنيس يهودي في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد كشف هوية منفذ عملية الاحتجاز بأنه مالك فيصل أكرم، بريطاني الجنسية ويبلغ من العمر 44 عاما.

كان أكرم قد وصل إلى الولايات المتحدة عبر مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي وفقا لمصدر في إنفاذ القانون بأمريكا في تصريح أدلى به لشبكة CNN.

وكان مسؤول بريطاني قد كشف لشبكة CNN، الثلاثاء، أن أكرم كان معروفًا لأجهزة الأمن البريطانية وكان موضوع تحقيق قصير في عام 2020، لكن التحقيق أُغلق عندما قررت السلطات أنه لم يعد يمثل تهديدًا.