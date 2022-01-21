دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –وفقًا لأحدث بيانات قاعدة المهاجرين الدوليين، الصادرة عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، تصدرت الإمارات أعلى نسبة بعدد المهاجرين لمجموع السكان بنسبة بلغت%88.1 في 2020 ، فيما شملت القائمة دول عربية أخرى غلبت بها نسبة المهاجرين الدوليين من مجموع السكان، مثل قطر (%77.5)، والكويت (%72.8)، والبحرين (%55).

وبناء على تقرير المنظمة الدولية للهجرة الصادر تحت عنوان "الهجرة العالمية 2022" ارتفع عدد المهاجرين الدوليين في الدول ذات مؤشر التنمية البشرية "المرتفع جدًا" خلال عام 2020. حيث توضح البيانات بأن الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين هم من ذوي الخبرة في العديد من دول المقصد، وعلى الأخص في الولايات المتحدة والسعودية، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والإمارات.

نعرض لكم في الانفوغرافيك أعلاه نظرة على الدول العربية ذات النسب الأعلى من الهاجرين الدوليين خلال عام 2020.