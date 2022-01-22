نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشفت مصادر مطلعة أن السفارة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية، كييف، طلبت من وزارة الخارجية الأمريكية السماح لمغادرة أفراد غير أساسيين من طاقم السفارة وعائلاتهم.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنه "ليس لديهم ما يعلنونه في هذا الوقت"، مضيفًا: "إننا نجري خططًا طارئة صارمة، كما نفعل دائمًا، في حالة تدهور الوضع الأمني". في حين رفض متحدث باسم السفارة بكييف التعليق لـCNN.

مصدر مقرب من الحكومة الأوكرانية قال بتصريح لشبكة CNN إن الولايات المتحدة أبلغت أوكرانيا بأنها "من المحتمل أن تبدأ عمليات إجلاء في وقت مبكر من الأسبوع المقبل" لعائلات الدبلوماسيين من السفارة في كييف، مضيفا أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تحدث إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكين، حول الأمر وأخبره أنه إذا اتخذت الولايات المتحدة مثل هذه الخطوة الدراماتيكية، فسيكون ذلك "رد فعل مبالغ فيه".

وطلبت شبكة CNN من الحكومة الأوكرانية التعليق.

ويذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية سبق وأصدرت تحذير سفر لأوكرانيا، حيث طلبت من الأمريكيين عدم السفر إلى البلاد وأن يكونوا على دراية بالتقارير التي تفيد بأن روسيا قد تخطط لعمل عسكري كبير ضد أوكرانيا.