أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن لمذيعة CNN دانا باش، الأحد، إن "دخول قوة روسية إضافية واحدة" إلى أوكرانيا "بطريقة عدوانية" من شأنه أن يؤدي إلى رد قاس من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.

وقال بلينكن، في حديث لشبكة CNN ببرنامج "حالة الاتحاد": "إذا دخلت قوة روسية إضافية واحدة إلى أوكرانيا بطريقة عدوانية، كما قلت، فسيؤدي ذلك إلى رد سريع وحاد وموحد من جانبنا ومن أوروبا".

دافع بلينكن أيضًا عن عدم رغبة الإدارة في فرض عقوبات استباقية على روسيا، على الرغم من حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة وحلفائها على معاقبة موسكو الآن، بسبب حشدها الهائل لقواتها على طول حدود أوكرانيا.

وقال بلينكن: "عندما يتعلق الأمر بالعقوبات، فإن الغرض من العقوبات هو ردع العدوان الروسي. لذا إذا تم تفعيلها الآن، فإنك تفقد التأثير الرادع. تم تصميم كل الأشياء التي نقوم بها، بما في ذلك البناء بطريقة موحدة مع أوروبا، والعواقب الوخيمة لروسيا، لتأخذ في الحسبان حسابات الرئيس بوتين وردعهم وثنيهم عن اتخاذ إجراءات عدوانية، حتى أثناء سعينا للدبلوماسية في نفس الوقت".

ورفض بلينكن التعليق على المعلومات الاستخباراتية المحددة التي نشرتها المملكة المتحدة ليلة السبت، التي اتهمت روسيا بالتخطيط لانقلاب في أوكرانيا. لكنه قال إن الولايات المتحدة "تحذر من هذا النوع من التكتيك منذ أسابيع".

هذا جزء كبير من مجموعة الأدوات الروسية، قال بلينكن، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة عاقبت الأسبوع الماضي أربعة أوكرانيين زُعم أنهم كانوا يسعون لزعزعة استقرار الحكومة الأوكرانية نيابة عن روسيا.

وقال بلينكن: "إنها تمتد في سلسلة كاملة من توغل تقليدي كبير أو غزو لأوكرانيا إلى هذا النوع من الأنشطة المزعزعة للاستقرار في محاولة للإطاحة بالحكومة. ومن المهم أن يكون الناس على علم بهذا الاحتمال".

كرّر بلينكن أنه في اجتماعه الأسبوع الماضي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أوضح أننا "لن نتنازل بشرة واحدة عن المبادئ الأساسية، بما في ذلك باب الناتو المفتوح، وحق الدول في افتراض من هم سوف يرتبطون به، ما هو التحالف الذي سينضمون إليه". وطالبت روسيا الناتو بوقف التوسع شرقًا وتعهدت بعدم قبول أوكرانيا كعضو.