أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال البيت الأبيض إن الغزو الروسي لأوكرانيا لا يزال "وشيكًا" حتى مع استمرار الجهود الدبلوماسية لنزع فتيل الأزمة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، خلال إفادة يومية: "عندما قلنا إنها وشيكة، فإنها تظل وشيكة. لكن مرة أخرى، لا يمكننا التنبؤ بالقرار الذي سيتخذه الرئيس بوتين. ما زلنا منخرطين في المناقشات والمفاوضات الدبلوماسية".

في الأسبوع الماضي، توقع بايدن خلال مؤتمر صحفي أن فلاديمير بوتين سيقرر غزو أوكرانيا، على الرغم من اعترافه بأن لا أحد يعرف حقًا نوايا الرئيس الروسي.

وقالت ساكي أيضًا الأسبوع الماضي: "نعتقد أننا الآن في مرحلة يمكن فيها لروسيا في أي وقت شن هجوم على أوكرانيا".

ويوم الثلاثاء، أشارت إلى أن مثل هذا الهجوم وشيك.

وقالت "الوشيك له معنى شديد"، مضيفة أنه "صحيح" أنه لم يتغير شيء في تقييمات الرئيس منذ الأسبوع الماضي.

سعى المسؤولون الأوكرانيون إلى التقليل من احتمالية حدوث غزو، لكن ساكي قالت إن الإشارات من روسيا كانت واضحة، حتى لو لم تكن نوايا بوتين كذلك.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "لا أحد يستطيع أن يدور في ذهن الرئيس بوتين أو القيادة الروسية. كلنا نعلم أن هذا هو الحال. إن ما رأيناه هو مجموعة من الاستعدادات"، مستشهدة بحشد 100000 جندي على الحدود الروسية الأوكرانية، و"الخطاب العدائي "وعمليات الزائفة المحتملة".

واعتبرت ساكي أن استياء الحكومة الأوكرانية من قرار الولايات المتحدة بسحب بعض موظفي السفارة هو في غير محله.

وأضافت: "سنقوم دائمًا باتخاذ قرارات تخدم المصالح الأمنية للأشخاص الذين يعملون كدبلوماسيين في جميع أنحاء العالم ولدينا تقييمات تم إجراؤها من قبل وزارة الخارجية، ومن هنا جاء القرار في الإعلان الذي تم اتخاذه خلال اليومين الماضيين".

وقالت: "سأدع الآخرين يقيّمون الأمر، لكن هناك 100 ألف جندي روسي على حدود أوكرانيا ولا يوجد وضوح بشأن أن زعيم روسيا لا ينوي الغزو. هذا يبدو خطيرًا جدًا بالنسبة لي".