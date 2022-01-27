مستشار الرئيس الأوكراني: على روسيا تجنب السيناريو السلبي للأزمة

كييف، أوكرانيا (CNN)-- وصف ميخايلو بودولاك مستشار الرئيس الأوكراني رد الولايات المتحدة على مطالب روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية بأنه "استراتيجية صحيحة"، وأضاف أن على موسكو انتهاز الفرصة واستخدم الدبلوماسية "لتجنب السيناريو السلبي" للأزمة.

وقال بودولاك، لشبكة CNN، إن الولايات المتحدة نسقت مع أوكرانيا وغيرها من الشركاء الأوروبيين ردها "الواقعي والمدروس جيدا" على المطالب الروسية.

وأضاف: "نحن نتفهم تماما دوافع الولايات المتحدة وندعم جهودها في الإبقاء على سياسة الباب المفتوح لحلف الناتو والتمسك الكامل بالحقوق السيادية لكل دولة، وفي نفس الوقت اقتراح خطوات لزيادة الشفافية وتقليل المخاطر الموجودة في نقاط معينة في مجتمعنا الأوروبي الأطلسي مع روسيا"، وتابع: "هذه هي الاستراتيجية الصحيحة ".

وقال إن "المهمة الرئيسية هي منع التصعيد في أوروبا الشرقية وفي أي منطقة أخرى وضمان السلام من خلال العمل العقلاني والمدروس والمشترك لجميع الحلفاء والشركاء، كما يتضح من الرد الأمريكي وعملية التحضير لهذا الرد ".

وأضاف: "هذا في الحقيقة رد مشترك للمجتمع الأوروبي الأطلسي و سيكون من المنطقي أن تنتهز روسيا هذه الفرصة وتتجنب السيناريو السلبي للأزمة".

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قال إن رد الولايات المتحدة على روسيا "يرسم مسارًا دبلوماسيًا جادًا إلى الأمام إذا اختارته روسيا"، وذلك في أعقاب إرسال الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطي (ناتو)، الأربعاء، ردودًا مكتوبة إلى روسيا ردًا على مطالب موسكو الأمنية والوضع الملتهب على الحدود مع أكرانيا.

وأضاف بلينكن للصحفيين أنه يتوقع إجراء مناقشة متابعة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في الأيام المقبلة.