منها دول عربية.. انعدام الأمن الغذائي في هذه النقاط الساخنة خلال 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وفقًا لتقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، تعاني دول إثيوبيا ونيجيريا وجنوب السودان واليمن من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي.

بناءً على أحدث التقييمات، تشير التوقعات إلى أن الدول الأربع تصنف في المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو المرحلة "الكارثية".

وشمل التقرير توقعات تحذر من تدهور الوضع الغذائي في 20 دولة تعرف بـ"النقاط الساخنة" في الفترة ما بين فبراير/ شباط ومايو/ أيار 2022.

ومن بينها دول عربية، هي: "سوريا، ولبنان، والسودان، والصومال، واليمن، وموريتانيا"، حيث تم تحديد هذه النقاط الساخنة من خلال تحليل احتمالية ارتفاع انعدام الأمن الغذائي الحاد في فترة التوقعات، تحت تأثير العديد من الدوافع، لتندرج ضمن فئات العنف المنظم والصراع والصدمات الاقتصادية، بما في ذلك الآثار الثانوية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، والظواهر الجوية المتطرفة وتقلب المناخ، والأمراض المتصلة بالحيوانات والنباتات.

نعرض لكم في الانفوغرافيك أعلاه نظرة على توقعات انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر القادمة.