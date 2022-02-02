أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال شاكر وحيدي، مسؤول بوزارة التعليم العالي الأفغانية، لشبكة CNN، إن الجامعات الحكومية الأفغانية في المقاطعات الدافئة ستُفتح أبوابها من جديد الأربعاء أمام جميع الطلاب والطالبات.

بعض الجامعات التي سيتم إعادة فتحها في الأقاليم الدافئة، هي: "نانجرهار، وباكتيا، وباكتيكا، وقندهار.

تم إغلاق جميع الجامعات العامة أمام الطلاب والطالبات على حد سواء منذ استيلاء طالبان على أفغانستان في أغسطس/ آب الماضي.

كما صرح وحيدي لشبكة CNN أن الجامعات في المناطق الباردة من البلاد ستفتح أبوابها في مارس/ أذار لكل من الرجال والنساء.

وأكد بلال كريمي، نائب المتحدث باسم طالبان لشبكة CNN، أن وزارة التعليم الأفغانية تعمل على خطة لبدء الدراسة الثانوية للفتيات في العام الأفغاني الجديد الذي يصادف 21 مارس/ أذار 2022.

ونفت حركة طالبان المزاعم القائلة بأن النساء الأفغانيات سيُمنعن من المدارس الثانوية، لكنها قالت إنها بحاجة إلى إنشاء نظام نقل آمن للطالبات قبل السماح لهن بالعودة إلى الفصول الدراسية.

منعت طالبان في السابق النساء والفتيات من التعليم والعمل عندما كن في السلطة بين عامي 1996 و 2001. ومع ذلك، في حديث لشبكة CNN في سبتمبر/ أيلول، قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، إنه سيتم السماح للنساء بالدراسة.

و كتبت المحامية الحقوقية والباحثة في برنامج الاستجابة للأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية، نيكوليت والدمان، على تويتر يوم الأربعاء: "الإعلان عن بدء إعادة فتح الجامعات الحكومية في أفغانستان اليوم لجميع الطلاب والطالبات أمر مرحب به. والآن ننتظر أخبارًا مماثلة عن المدارس الثانوية، التي لا تزال الغالبية العظمى من الفتيات الأفغانيات ممنوعات من حضورها".