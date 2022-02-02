ما هو حلف الناتو؟ وما الدور الذي يلعبه المنظمة في المنطقة؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- حلف الناتو هو تحالف دفاعي أوروبي وشمال أميركي تم إنشاؤه لتعزيز السلام والاستقرار وحماية أمن أعضائه. تم إنشاؤه مع تصاعد الحرب الباردة ويقع مقره في بروكسل، بلجيكا.

كان الهدف من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة هو حماية دول أوروبا الغربية من التهديد الذي يشكله الاتحاد السوفيتي ومواجهة انتشار الشيوعية بعد الحرب العالمية الثانية.

وقعت 12 دولة مؤسِّسة - الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وثماني دول أوروبية أخرى - على معاهدة شمال الأطلسي في عام 1949، وتعهدت بحماية بعضها البعض بالوسائل السياسية والعسكرية.

على مدى عقود منذ ذلك الحين، نما التحالف ليشمل 30 عضوا وهم ألبانيا، بلجيكا، بلغاريا، كندا، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، أيسلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، الجبل الأسود، هولندا، مقدونيا الشمالية، النرويج، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

أوكرانيا ليست عضوًا في الناتو، لكنها تأمل منذ فترة طويلة في الانضمام إلى الحلف. هذه نقطة حساسة بالنسبة لروسيا، التي ترى الناتو على أنه تهديد وتعارض بشدة هذه الخطوة.

وسط التوترات الأخيرة مع الغرب، طلبت روسيا ضمانات مغطاة بالحديد بأن التحالف لن يتوسع شرقًا - خاصة في أوكرانيا.

لكن الولايات المتحدة والناتو قاومتا هذه المطالب. لطالما كان لدى الحلف "سياسة الباب المفتوح"، والتي تنص على أن أي دولة أوروبية مستعدة وراغبة في التعهد بالتزامات العضوية والتزاماتها مرحب بها لتقديم طلب العضوية. يجب الموافقة على أي قرارات بشأن توسيع التحالف بالإجماع.

بعد نهاية الحرب الباردة، أوضح الناتو أنه سيرحب بالتوسع في الشرق، وفي عام 1997، تمت دعوة جمهورية التشيك والمجر وبولندا لبدء محادثات الانضمام.

منذ ذلك الحين، انضمت أكثر من اثنتي عشرة دولة من الكتلة الشرقية السابقة، بما في ذلك ثلاث جمهوريات سوفيتية سابقة، إلى التحالف.

على الرغم من التغييرات الجيوسياسية الكبرى منذ تأسيس الناتو، إلا أن هدفه المعلن يظل كما هو. المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه التحالف هو الدفاع الجماعي: "أي هجوم مسلح ضد واحد أو أكثر منهم في أوروبا أو أمريكا الشمالية سيعتبر هجومًا ضدهم جميعًا".

إن مبدأ الدفاع الجماعي منصوص عليه في المادة 5 من معاهدة شمال الأطلسي. ويضمن إمكانية استخدام موارد التحالف بأكمله لحماية أي دولة عضو. هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة للعديد من البلدان الأصغر التي ستكون أعزل بدون حلفائها. آيسلاندا، على سبيل المثال، ليس لديها جيش دائم.

نظرًا لأن الولايات المتحدة هي أكبر وأقوى عضو في الناتو، فإن أي دولة في الحلف تخضع فعليًا لحماية الولايات المتحدة.

في الواقع، المرة الأولى والوحيدة التي تم فيها الاحتجاج بالمادة 5 كانت في أعقاب هجمات 11 سبتمبر / أيلول 2001 على الولايات المتحدة. نتيجة لذلك، انضم حلفاء الناتو إلى غزو أفغانستان.

ومع ذلك، اتخذ الناتو إجراءات في مناسبات أخرى أيضًا.

وقد وضعت تدابير دفاعية جماعية في عام 1991 عندما نشرت صواريخ باتريوت أثناء حرب الخليج، وفي عام 2003 أثناء أزمة العراق، وفي عام 2012 استجابةً للوضع في سوريا، أيضًا بصواريخ باتريوت. حيث كانت هذه التدابير الدفاعية الثلاث بناء على طلبات من تركيا.

يعتمد الناتو على مساهمة قوات الدول الأعضاء، مما يعني أنه قوي بشكل أساسي مثل القوات الفردية لكل دولة. من مصلحة التحالف بأكمله التأكد من أن كل دولة تضع موارد كافية للدفاع عنها.

كانت هذه إحدى النقاط الشائكة الرئيسية في التحالف، حيث غالبًا ما تنتقد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الدول الأعضاء الأخرى لعدم منحها نصيبها العادل.

لطالما تجاوز الإنفاق العسكري الأمريكي ميزانيات الحلفاء الآخرين منذ تأسيس الناتو في عام 1949. لكن الفجوة اتسعت كثيرًا عندما عززت الولايات المتحدة إنفاقها بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

بموجب إرشادات الناتو، يجب على كل دولة أن تنفق 2٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، لكن معظم الدول لا تصل إلى هذا الهدف.

كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب صريحًا بشكل خاص حول هذا الموضوع، وطالب الدول الأوروبية ببذل المزيد، وفي إحدى المراحل اقترح عليها "سداد" عجزها السابق للولايات المتحدة.

وفقًا لأحدث التقديرات الصادرة عن الناتو، حققت سبع دول أعضاء، وهي اليونان والولايات المتحدة وكرواتيا والمملكة المتحدة وإستونيا ولاتفيا وبولندا وليتوانيا ورومانيا وفرنسا، هدف 2٪ في عام 2021.

لا يزال، هذا تحسن كبير. في عام 2014، كانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليونان فقط تنفق أكثر من 2٪.

في ذلك الوقت، التزمت جميع الدول الأعضاء التي كانت دون العتبة بتكثيف الإنفاق العسكري للوصول إلى الهدف في غضون عقد من الزمن. معظمهم يلتزمون بالوعد.