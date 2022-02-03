كييف، أوكرانيا (CNN)-- أعرب الكرملين عن قلقه من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أنها سترسل 3000 جندي أمريكي إلى أوروبا الشرقية وسط تصاعد التوترات مع روسيا بشأن أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لشبكة CNN، في أول رد فعل رسمي روسي على نشر قوات أمريكية في أوروبا إن "الولايات المتحدة، في الواقع، تواصل تصعيد التوتر في أوروبا".

وأضاف بيسكوف، في بيان، أن نشر القوات الأمريكية هو "أفضل دليل على أن لدى روسيا سببا واضحا للقلق".

كان الرئيس الأمريكي بايدن وافق، الأربعاء، رسميًا على نشر 3000 جندي أمريكي في بولندا وألمانيا ورومانيا، في خطوة لتعزيز دول الناتو في أوروبا الشرقية أمام عشرات الآلاف من القوات الروسية التي تم حشدها على طول الحدود الأوكرانية.

وقال بايدن لشبكة CNN إن قرار نشر القوات الأمريكية في أوروبا الشرقية كان "متسقا تماما" مع ما قالته الولايات المتحدة لروسيا خلال المحادثات الأخيرة.

وأضاف بايدن، في حديث مقتضب في البيت الأبيض: "إن نشر القوات يتفق تماما مع ما قلته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في البداية أنه طالما يتصرف بعدوانية، فسوف نتأكد من أننا نطمئن حلفاءنا في الناتو وأوروبا الشرقية بأننا هناك وأن المادة الخامسة في معاهدة الحلف الخاصة بمبدأ الدفاع الجماعي بمثابة التزام مقدس."

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، جون كيربي، قال إن هذه القوات "لن تقاتل في أوكرانيا".