قمة الاتحاد الإفريقي تدين "موجة" الانقلابات في قارة إفريقيا

باريس، فرنسا (CNN)-- أعلن مسؤول كبير بالاتحاد الإفريقي، الأحد، أن الاتحاد الإفريقي أدان "موجة" الانقلابات الاخيرة التي شهدت تجميد عدد غير مسبوق من الدول الاعضاء من الاتحاد.

وقال بانكول أديوي، مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، في مؤتمر صحفي في اليوم الختامي للقمة السنوية للهيئة المكونة من 55 عضوًا المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا.

وقال أديوي: "أريد أن أؤكد لكم أن أي تدخل عسكري في الحكم هو في غير محله، وأنه غير حكيم وسيعتبر غير مقبول تمامًا ولن تتسامح معه قيادة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي".

وأضاف: "نحن إحدى الهيئات الحكومية الدولية القليلة في العالم التي تعلق عضوية الدول الأعضاء وتحاسبها على الإخفاقات في الحكم الديمقراطي".

عندما سُئل عن شائعات عن انقلاب محتمل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قال: "أنا لا أتفاعل مع الشائعات، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أنه مهما كان الاتجاه الذي نشهده في دولنا الأعضاء، فإننا نراقب عن كثب لأن لدينا المحللون الذين يعملون يومًا بعد يوم - لدينا غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتراقب تلك التطورات في جميع أنحاء العالم. وتستمر مبادئنا في توجيهنا".

تم تعليق أربع دول أعضاء من قبل الاتحاد الأفريقي منذ منتصف عام 2021 بسبب تغييرات غير دستورية في الحكومة، وآخرها بوركينا فاسو، حيث أطاح جنود بالرئيس روش مارك كريستيان كابوري في يناير/ كانون الثاني.