اعتقال رجل بتهمة "اغتصاب" امرأة على متن طائرة متجهة إلى لندن

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أُطلق سراح رجل رهن التحقيق في قضية اغتصاب امرأة على متن طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز (الأمريكية) متجهة إلى مطار هيثرو في لندن.

تم تنبيه الشرطة في مطار هيثرو إلى "حادث على متن رحلة قادمة" في الساعة 6:39 صباحًا بالتوقيت المحلي (1:39 صباحًا بالتوقيت الشرقي) في 31 يناير/ كانون الثاني، حسبما ذكرت شرطة العاصمة في لندن لشبكة CNN يوم الأربعاء.

وقالت الشرطة، في بيان: "التقى الضباط بالطائرة لدى وصولها واعتقلوا رجلا يبلغ من العمر 40 عامًا للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب. وأفرج عنه قيد التحقيق."

وأضافوا أن "صاحبة الشكوى البالغة من العمر 40 عامًا تحظى بدعم ضباط مختصين والتحقيقات جارية".

وقال متحدث باسم يونايتد إيرلاينز لشبكة CNN: "اتصل طاقمنا وأخطر السلطات المحلية بمجرد علمهم بهذه المزاعم. وسوف نتعاون مع سلطات إنفاذ القانون في أي تحقيق".