بايدن يجتمع بقادة أوروبيين وفي الناتو لبحث الحشد الروسي قرب أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – من المتوقع أن يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع قادة أوروبيين في وحلف الناتو حول الحشد العسكري الروسي قرب الحدود مع أوكرانيا، وفقا لمصدر مطلع على الخطط.

وسيشمل الاتصال كل من قادة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ودولا أخرى بهدف بحث سبل تجنب الأزمة.

وتحدث بايدن مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أنها تتوقع أن يتحدث الرئيس الأمريكي مع عدد من القادة الأوروبيين قبل أسبوع.