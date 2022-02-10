"خط الدفاع الأول".. ما عدد قوات الناتو قرب الحدود الروسية وأين ينتشرون؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- وضع التهديد بغزو روسي لأوكرانيا أهمية متزايدة على دفاعات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في جميع أنحاء أوروبا الشرقية، والتي عملت على مدى عقود كحاجز بين روسيا والغرب.

لدى الناتو أربع مجموعات قتالية متعددة الجنسيات بحجم كتائب في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا، والتي تعمل بالتناوب. تقود كل منها المملكة المتحدة أو كندا أو ألمانيا أو الولايات المتحدة، وتضم قوات من عدة دول أعضاء. وقال التحالف الشهر الماضي إن المجموعات الأربع "قوية ومستعدة للقتال".

وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ إن الحلف مستعد لتعزيز هذا الوجود بسرعة من خلال إرسال قوات وقدرات إضافية إلى المنطقة. وتدعم القوات الأمريكية انتشار الناتو.

وللولايات المتحدة قواعدها الخاصة في ليتوانيا ورومانيا، إلى جانب العديد من القواعد في بولندا. وافق الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي رسميًا على نشر 3 آلاف جندي أمريكي إضافي في بولندا وألمانيا ورومانيا، بالإضافة إلى 8500 جندي آخر في حالة تأهب قصوى.

ليس لدى الناتو أي قوات في أوكرانيا، ولم يتم الإعلان عن أي خطط لإرسال قوات من الحلف إلى هناك.

ولكن على الرغم من أن أوكرانيا ليست عضوًا في الناتو، فإن الحلف يقدم أيضًا نصائح على المستوى الاستراتيجي للبلاد ووصف العلاقة بأنها "واحدة من أهم شراكات الناتو".

تشمل الأصول الأخرى الموجودة تحت تصرف الناتو في المنطقة نظام الدفاع الصاروخي في رومانيا، المصمم "لاكتشاف وتعقب وتدمير" الصواريخ الباليستية في الجو. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل منشأة مماثلة في بولندا العام الجاري.