خريطة تكشف مواقع حشد القوات الروسية في بيلاروسيا

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- بدأت روسيا وبيلاروسيا التدريبات العسكرية المشتركة على مدى 10 أيام الخميس وسط جهود دبلوماسية مستمرة لنزع فتيل الأزمة بسبب مخاوف من أن الكرملين يخطط للتوغل في الأراضي الأوكرانية.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس، في بيان لها بأن التدريبات العسكرية التي أطلق عليها اسم "حلفاء العزم 2022"، بدأت في بيلاروسيا وستنتهي في 20 فبراير.

وجاء في البيان أن "الغرض من التمرين هو تحديد مهام قمع وصد العدوان الخارجي أثناء القيام بعملية دفاعية ومكافحة الإرهاب وحماية مصالح دولة الاتحاد".

تخطط روسيا أيضًا لإجراء مناورات بحرية من شأنها إغلاق أجزاء كبيرة من البحر الأسود وبحر آزوف، مما أثار احتجاجات من أوكرانيا على أن طرق الشحن التجارية ستختنق. ونفى الكرملين إغلاق طرق الشحن.

يُعتقد أن انتشار موسكو في بيلاروسيا هو الأكبر منذ الحرب الباردة، مع "توقع 30 ألف جندي مقاتل، وقوات العمليات الخاصة سبيتسناز، والطائرات المقاتلة بما في ذلك طائرات سوخوي سو -35، وصواريخ إسكندر ذات القدرة المزدوجة وأنظمة الدفاع الجوي إس -400". بحسب ما قاله الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ الخميس الماضي.

كما أعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها بشأن حشد القوات الروسية في بيلاروسيا، الحليف الوثيق لروسيا.

يوم الخميس، تحدث جنرال أمريكي كبير مع نظيره البيلاروسي، وهي المرة الأولى التي يجري فيها أي اتصال رسمي. وحاول رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي "تقليل فرص سوء التقدير" في مكالمته مع الميجور الجنرال البيلاروسي، فيكتور غوليفيتش، بحسب ما جاء في بيان المكالمة.

تحدث ميلي بشكل متكرر مع حلفاء الناتو والشركاء الأوروبيين خلال الأشهر القليلة الماضية. يوم الأربعاء، تحدث مع اللفتنانت جنرال فاليري زالوجني، أعلى جنرال أوكراني. كانت هذه هي المرة الرابعة التي يتحدث فيها الاثنان خلال شهر تقريبًا.

لكن حتى في الوقت الذي أجرى فيه القادة الأوروبيون محادثات بين الحين والآخر مع روسيا، بما في ذلك زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الكرملين في وقت سابق من هذا الأسبوع، فإن معظم انخراط الولايات المتحدة كان مع الحلفاء والشركاء. لم يتحدث ميلي إلى نظيره الروسي، الجنرال فاليري جيراسيموف، منذ أواخر ديسمبر.

ونفت روسيا مرارا أنها تخطط لمهاجمة أوكرانيا، رغم حشد موسكو الهائل لقواتها في المنطقة. يُعتقد أن الكرملين جمع 70٪ من الأفراد العسكريين والأسلحة على حدود أوكرانيا التي ستحتاجها روسيا لغزو واسع النطاق، وفقًا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على أحدث تقديرات المخابرات لواشنطن.

التدريبات العسكرية جارية في جميع أنحاء بيلاروسيا، بما في ذلك "ساحات تدريب دومانوفسكي، وجوزسكي، وأوبوز ليسنوفسكي ، وبريستسكي ، وأوسيبوفيتشكي" ، بينما تشارك أيضًا في "مطارات بارانوفيتشي ولونينيتس وليدا وماشوليشي".

أظهرت صور الأقمار الصناعية التقطت يوم السبت، من قبل شركة التكنولوجيا الأمريكية ماكسار، إنشاء معسكرات بالقرب من الحدود البيلاروسية مع أوكرانيا، على بعد مئات الأميال من مكان إجراء التدريبات.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على مواقع التدريبات العسكرية الروسية في بيلاروسيا.