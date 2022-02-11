أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – سيوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمرا تنفيذيا يقضي بتحويل 7 مليارات دولار أمريكي من الأموال المجمدة من البنك المركزي الأفغاني إلى مساعدات إنسانية في الداخل الأفغاني وتعويضات للمتضررين من هجمات "11 سبتمبر".

وجُمدت الأموال الموجودة في الولايات المتحدة بعد انهيار البنك المركزي الأفغاني في أغسطس/آب الماضي، وسيحول نصف هذه المبالغ لتخفيف الأعباء الاقتصادية داخل أفغانستان التي تكبر فيها المخاوف من مجاعة عامة بعد أشهر من سيطرة طالبان على البلاد.

أما مبلغ 3.5 مليار المتبقي فسيحول إلى ذوي ضحايا الهجات الإرهابية الذين لجأوا إلى المحاكم من أجل الحصول على تعويضات من الأموال المجمدة.

وانهار الاقتصادي الأفغاني في الأشهر التي تبعت الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من البلاد وسقطت الحكومة المركزية السابقة، وتم قطع معظم المساعدات الدولية في ظل تردد الدول من إرسال مساعدات لحكومة طالبان.

ونتج عن كل ذلك أزمة إنسانية في ظل معاناة الأفغان من المجاعة نظرا لعدم قدرتهم على الحصول على الطعام اللازم، ما أدى لحركة لجوء في المنطقة.