مكالمة مرتقبة بين بايدن وبوتين السبت بشأن أزمة أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أكد البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيتحدثان، السبت، بشأن تطورات الأزمة الأوكرانية.

وكانت شبكة CNN قالت، في وقت سابق الجمعة، إن بايدن وبوتين سيتحدثان السبت.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن روسيا اقترحت إجراء المكالمة، يوم الاثنين، فيما اختار البيت الأبيض يوم السبت، وتم التوافق على موعد إجراء الاتصال.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، الجمعة، أن بوتين يعتزم إجراء محادثات هاتفية مع بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "المحادثة بين بوتين وبايدن ستكون في مساء السبت بتوقيت موسكو"، وأضاف: "مبادرة الحوار جاءت من واشنطن وسبقها طلب خطي من الجانب الأمريكي".

وذكر بيسكوف لشبكة CNN بشكل منفصل أن المحادثة ستجرى في الساعة 7 مساءً بتوقيت موسكو، وأضاف أنه من المقرر أيضا إجراء محادثة هاتفية بين بوتين وماكرون.

وكانت آخر مرة تحدث فيها بوتين وبايدن عبر الهاتف أواخر العام الماضي، وفي 7 ديسمبر/ كانون الأول تحدثا عبر الفيديو، فيما عُقد أول اجتماع مباشر بينهما في جنيف في يونيو/ حزيران 2021.

وتحدث بوتين وماكرون آخر مرة خلال ساعات من المحادثات التي عقدت في موسكو في 7 فبراير/ شباط الجارى، وفي اليوم التالي، توجه الرئيس الفرنسي إلى كييف، حيث التقى بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وبعد محادثة مع الرئيس الأوكراني، أعلن ماكرون عن نيته إجراء تبادل جديد للآراء مع بوتين عبر الهاتف.

وقال مسؤولان في وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة CNN إن مسؤولي الوزارة مشغولون بالتحضير لمجموعة واسعة من الاجتماعات المحتملة بين المسؤولين الأمريكيين والروس والتي قد تحدث أو لا تحدث مع استمرار تزايد المخاوف بشأن غزو روسي محتمل.

وتشمل مجموعة الاجتماعات المحتملة اجتماعًا بين بايدن وبوتين، وآخر بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الروسي سيرغي لافروف، أو اجتماعات على مستوى أدنى.