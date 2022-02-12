المتحدثة باسم الخارجية الروسية تنتقد "هستيريا" البيت الأبيض

موسكو، روسيا (CNN)-- انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الجمعة، ما وصفتها بـ"هستيريا" البيت الأبيض.

وقالت زاخاروفا، عبر صفحتها على فيسبوك، إن "هستيريا البيت الأبيض أصبحت مكشوفة أكثر من أي وقت مضى، الأنجلو ساكسون بحاجة إلى حرب بأي ثمن"، وأضافت أن "الاستفزازات والمعلومات المضللة والتهديدات هي طريقة مفضلة لحل مشاكل المرء ".

وأضافت: "إن الآلة العسكرية السياسية الأمريكية جاهزة للتحرك على حساب حياة الناس من جديد"، وتابعت: "العالم كله يراقب عندما تكشف العسكرة والطموحات الإمبريالية عن نفسها"، وذكرت أن "فريق الدعاية بقيادة بلومبرغ يخدم كل هذا ".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية سخرت، الأسبوع الماضي، عبر حسابها على "تلغرام" من وكالة أنباء بلومبرغ للأنباء لنقلها عن غير قصد عنوانا رئيسيا عن الغزو الروسي لأوكرانيا والمجلة الألمانية بيلد لنشرها مقالًا عن "خطة بوتين الانقلابية لأوكرانيا".

كانت وزارة الخارجية الروسية اتهمت، الجمعة، في بيان الدول الغربية ووسائل الإعلام بنشر معلومات مضللة عن خطط لغزو أوكرانيا من أجل أن تصرف تلك الدول ووسائل الإعلام "الانتباه عن أفعالها العدوانية".

وقالت وزارة الخارجية إن الدول الغربية ووسائل الإعلام تقوم بـ"حملة تضليل واسعة النطاق" للترويج لفرضية غزو روسي وشيك لأوكرانيا.

وأضافت: "واجه الفضاء المعلوماتي العالمي، في نهاية عام 2021 وبداية عام 2022، حملة إعلامية غير مسبوقة في نطاقها وتعقيدها، والغرض منها إقناع المجتمع الدولي بأن الاتحاد الروسي يستعد لغزو أراضي أوكرانيا".

وتأتي الانتقادات الروسية في الوقت الذي يعتزم فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن التحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، السبت.

وكانت الولايات المتحدة حذرت من أن روسيا قد تهاجم أوكرانيا في أي لحظة.