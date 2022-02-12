دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع تصاعد حدة التوترات بين روسيا وأوكرانيا، حثت العديد من الدول رعاياها على مغادرة أوكرانيا. وصرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن الغزو الروسي لأوكرانيا "يمكن أن يبدأ في أي وقت". بينما قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي ينس ستولتنبرغ "عدد القوات (الروسية) يرتفع فيما وقت التحذير ينخفض".

في كييف، تنصح العديد من السفارات مواطنيها بتعبئة حقائبهم والمغادرة مع وصول شحنات جديدة من المساعدات العسكرية، بما في ذلك منصات صواريخ جافلين المضادة للدبابات أمريكية الصنع - على مدرج المطار في أوكرانيا.

ومن الشرق الأوسط، انضمت العراق والكويت والسعودية والأردن والإمارات وإسرائيل والمغرب إلى القائمة المتزايدة للدول التي تحث مواطنيها يوم السبت على مغادرة أوكرانيا.

ودعت وزارة الخارجية الكويتية الكويتيين الموجودين حاليًا في أوكرانيا إلى المغادرة فورًا "حفاظا على سلامتهم"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية. كما حثت الوزارة الكويتيين على تأخير أي خطط سفر إلى أوكرانيا.

ومثلها، حثّت سفارة المملكة العربية السعودية في أوكرانيا رعاياها على الاتصال بالسفارة على الفور لتسهيل إجلائهم، بحسب تغريدة من حسابها الرسمي.

كما أصدرت وزارة الخارجية الأردنية بيانا يوم السبت حثت فيه الأردنيين على عدم السفر إلى أوكرانيا. وقال البيان إن على الأردنيين في أوكرانيا الاستعداد للإجلاء.

وقالت سفارة دولة الإمارات في أوكرانيا، في تغريدة يوم السبت: "إن سفارة الدولة في كييف تدعو مواطني الدولة إلى تأجيل السفر إلى أوكرانيا في الوقت الحالي". كما دعت المواطنين الموجودين حاليًا في أوكرانيا إلى الاتصال بالسفارة.

وغردت وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم السبت، داعية الإسرائيليين إلى المغادرة. وجاء في بيان للوزارة: "نتيجة تدهور الوضع فيما يتعلق بأوكرانيا، توصي وزارة الخارجية المواطنين الإسرائيليين في أوكرانيا بإعادة النظر في إقامتهم في البلاد، وعلى أي حال، تجنب الاقتراب من نقاط التوتر المحورية. وزارة الخارجية توصي المواطنين الإسرائيليين الذين يخططون للسفر إلى أوكرانيا بالتفكير في تجنب القيام بذلك في هذا الوقت".