أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجمعة، إن الولايات المتحدة سترسل 3 آلاف جندي إضافي إلى بولندا وسط المخاوف المتزايدة بشأن الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا.

وأضاف المسؤول أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمر 3 آلاف جندي إضافي من الفرقة 82 المحمولة جواً بالانتشار في بولندا وستغادر القوات في اليومين المقبلين لتنضم إلى حوالي 1700 فرد من الوحدة الموجودة بالفعل، وسيكون الجنود تحت قيادة اللواء كريستوفر دوناهو الذي قاد القوات خلال الإخلاء والانسحاب من أفغانستان.

وقال المسؤول الأمريكي إن 300 فرد من الفيلق 18 المحمول جوا وصلوا أيضا إلى ألمانيا، وهم تحت قيادة الجنرال مايكل كوريلا، المقرر أن يكون القائد القادم للقيادة المركزية الأمريكية.

وأوضح المسؤول أن هذه المجموعة المكونة من 5 آلاف جندي "ستطمئن حلفاءنا في الناتو، وتردع أي عدوان محتمل ضد الجناح الشرقي للحلف وتتدرب مع قوات الدولة المضيفة".

كانت شبكة CNNذكرت، الأربعاء، أن البيت الأبيض وافق على خطة لأعضاء الفرقة 82 المحمولة جواً في بولندا لمساعدة الأمريكيين الذين قد يحاولون مغادرة أوكرانيا، وستبدأ القوات في إقامة مناطق تجهيز وملاجئ مؤقتة.